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В интернет попал редкий снимок семьи Дмитрия Нагиева, который с упоением обсуждают поклонницы ведущего шоу "Голос".

Кадр из личного архива Нагиевых оказался в Instagram стараниями родного брата теелведущего Евгения (на снимке сидит на ступеньку выше Дмитрия). Он опубликовал на своей странице в популярной соцсети фото, на котором запечатлены все представители сильного пола семейства.

На снимке можно разглядеть отца телеведущего Владимира Николаевича. Папа Дмитрия, как и положено главе, сидит на самом верху лестницы. Рядом с ним расположился 27-летний сын Дмитрия Кирилл.

Фото опубликовано @ne_bessi Янв 11 2017 в 7:04 PST

Пользователи Сети отметили, что представленные на фото мужчины являются большими любителями татуировок и физкультуры.

Девушки, не зациклившиеся на бицепсах Нагиевых, сумели разглядеть еще и необычную прическу Кирилла, точнее, копну волос и оригинальную повязку. Многим понравилась густая борода красавца.

"Красавцы Нагиевы", "Мощные....", "Боже!! Какие вы все красивые!!!!!", "Мафия", "Роскошные!", "Мужчины, Вы шикарны!!!", "Все как на подбор", "Красавцы-самцы", – рассыпались в комплиментах до неприличия восторженные девушки.

Фото опубликовано Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Июн 6 2015 в 9:16 PDT

Напомним, о личной жизни Дмитрия Нагиева известно крайне мало: 18 лет актер был женат на радиоведущей Алисе Шер. Их сыну Кириллу 27 лет. После развода пресса неоднократно сообщала о новых романах Нагиева, однако он ничего не комментировал.