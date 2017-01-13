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Рэпер Дрейк, экс-бойфренд певицы Рианны, который сейчас встречается с актрисой и певицей Дженнифер Лопес, сделал новой возлюбленной роскошный подарок.

Рэпер преподнес диве колье от Tiffany из платины с грушевидными бриллиантами в 16 каратов. По некоторым данным, Джен уже блеснула в украшении на новогоднем концерте Дрейка в Лас-Вегасе. Между прочим, ради Дрейка Лопес отклонила выгодное предложение. Певицу пригласили выступить в новогоднюю ночь в одном из клубов Майами и пообещали миллион долларов. Но Дженнифер отказалась.

Фото опубликовано Jennifer Lopez (@jlo) Янв 2 2017 в 12:13 PST

Напомним, впервые о романе знаменитостей заговорили в конце прошлого года, когда музыканты были замечены на закрытой вечеринке в клубе. Спустя всего пару дней после свидания, Дженнифер Лопес опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой Дрейк нежно обнимает ее. Рэпер также поделился снимком в своем аккаунте.

Фото опубликовано Jennifer Lopez (@jlo) Дек 27 2016 в 11:38 PST

Это спровоцировало экс-возлюбленную рэпера Рианну объявить бойкот своей бывшей подруге Джей Ло.

Дженнифер Лопес после пятилетнего романа в августе прошлого года завершила отношения с молодым танцором Каспером Смартом. В свою очередь, Рианна и Дрейк летом 2016 года подтвердили свой роман, но уже осенью сообщили о расставании.