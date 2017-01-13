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Танцовщица Анастасия Волочкова снова отдыхает на Мальдивах и балует поклонников в Инстаграм пикантными снимками. В этом году балерина в своей откровенности, кажется, зашла слишком далеко.

После снимка топлес и нескольких фото в бикини Волочкова опубликовала, на первый взгляд, достаточно невинный портрет в полупрозрачной тунике. Но, если присмотреться внимательно, становится очевидным, что на балерине попросту нет трусов.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 12 2017 в 3:08 PST

После того, как первые снимки Анастасии с отдыха подверглись критике за излишнюю любовь к позированию, Волочкова отключила возможность комментирования своих фото в Instagram.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 10 2017 в 4:32 PST

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 9 2017 в 5:29 PST

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 8 2017 в 10:41 PST