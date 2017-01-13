Волочкова снова обнажилась на Мальдивах, снявшись без бикини (2)

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Woman | 13 января 2017 года, 12:25

Танцовщица Анастасия Волочкова снова отдыхает на Мальдивах и балует поклонников в Инстаграм пикантными снимками. В этом году балерина в своей откровенности, кажется, зашла слишком далеко.

После снимка топлес и нескольких фото в бикини Волочкова опубликовала, на первый взгляд, достаточно невинный портрет в полупрозрачной тунике. Но, если присмотреться внимательно, становится очевидным, что на балерине попросту нет трусов.

После того, как первые снимки Анастасии с отдыха подверглись критике за излишнюю любовь к позированию, Волочкова отключила возможность комментирования своих фото в Instagram.

Источник: Wday.ru
Комментарии 2
Pavel Ermilov3 часа назад
Да кому эти мощи уже интересны?
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ой2 часа назад
но и в таких трусах как у неё просто не гигиенично сидеть на песке. каким бы якобы чистым он не выглядет. Надо же не боится барышня всякой чужеземной заразы
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