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Подруга певца Егора Крида (по слухам, правда, уже бывшая), 23-летняя модель Виктория Одинцова, недавно названная СМИ самой сексуальной россиянкой, поучаствовала в "горячей" рекламе модного бренда, сообщает life.ru.

Красотой Виктории теперь будут любоваться не только фанаты Егора Клипа в его клипах, но и жители дагестанских городов. 23-летняя возлюбленная звезды Black Star украсит рекламные щиты и билборды в платьях элитного махачкалинского ателье Colette Boutique. Одинцова представила несколько нарядов из блестящей ткани, расшитых бисером. Участие модели в съёмке обошлось владельцам дагестанского ателье в 500 тысяч рублей (свыше 7, 5 тысяч евро).

Видео опубликовано Dress Colette⭐️Anzhela Omaeva (@colette_boutique_) Янв 11 2017 в 1:42 PST

Безусловно, в Instagram самой Виктории есть более откровенные снимки, но, как свидетельствует видео с бэкстейджа фотосессии (изготовление самих билбордов пока еще в процессе), реклама все равно получилась "горячей".

Видео опубликовано Dress Colette⭐️Anzhela Omaeva (@colette_boutique_) Янв 12 2017 в 9:13 PST

Напомним, что звезда российского "Инстаграма" с тремя миллионами подписчиков Виктория Одинцова стала широко известна после романа с исполнителем Егором Кридом. Горячая симпатия между Егором и Викторией возникла во время съёмок клипа "Мне нравится", где Одинцова сыграла главную роль.

Фото опубликовано Viki Odintcova (@viki_odintcova) Янв 4 2017 в 10:20 PST

Молодые люди быстро понравились друг другу, а вскоре поклонники артиста стали замечать девушку рядом с кумиром всё чаще. Однако, по словам источников life.ru, с недавних пор артиста и модель больше не связывают романтические отношения.

Фото опубликовано Viki Odintcova (@viki_odintcova) Дек 28 2016 в 11:07 PST

Фото опубликовано Viki Odintcova (@viki_odintcova) Дек 14 2016 в 8:40 PST

Фото опубликовано Viki Odintcova (@viki_odintcova) Ноя 29 2016 в 9:38 PST