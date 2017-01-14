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По итогам читательского голосования на портале Mixnews распределились места в топе-5 расставаний 2016 года.

На первом месте, в чем, если честно, мы ничуть не сомневались, расставание идеальной голливудской пары -- Анджелины Джоли и Брэда Питта.

На второй позиции -- развод Федора и Светланы Бондарчук.

Третье, четвертое и пятое места с одинаковым количеством голосов (5, 51%) поделили развод телеведущей Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова, скандальное расставание барда Никиты Джигурды и фигуристки Марины Анисиной и еще один голливудский развод -- актера Джонни Деппа с актрисой Эмбер Херд.