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Американский актер Джонни Депп подал в суд на своих менеджеров, которые за 17 лет сотрудничества присвоили себе $28 млн, заработанных звездой Голливуда, пишет The Hollywood Reporter.

Согласно сведениям адвокатов Деппа, управленцы, работавшие с Деппом с 1999 по 2016 год и помогавшие ему в решении финансовых и налоговых вопросов, незаконно присвоили себе упомянутую выше сумму.

"Господин Депп является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых актеров в мире. Но он же является и жертвой грубого нарушения правил поведения со стороны своих менеджеров, которые получили десятки миллионов долларов гонорара якобы на основании устного договора с актером, а на деле за его счет", — говорится в заявлении юристов.

По словам Джонни Деппа, помимо хищения его денежного имущества менеджеры также виноваты в некорректной политике уплаты налогов и штрафов, так как в результате их действий были утрачены еще $5,6 млн. Также порядка $10 млн Деппа менеджеры перевели на счета третьих лиц без разрешения актера.

Отмечается, что в 2016 году Депп сменил своих помощников на новых, а также нанял адвокатов для выяснения степени злоупотребления менеджеров своим положением.

Напомним, что суд на днях официально расторг брак актеров Джонни Деппа и Эмбер Херд. Согласно решению суда, Депп должен выплатить бывшей супруге 7 млн долларов, которые она обещала отдать на благотворительные цели.