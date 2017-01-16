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Стоило стремительному роману британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл перейти в стадию приближения помолвки, как над этим союзом нависла реальная угроза.

Пятно на репутации почти невесты принца поставил член ее семьи. На днях сводный брат Меган Маркл Томас, который совсем недавно рассыпался в дифирамбах сестре и ее возлюбленному, стал виновником бытового скандала: по сообщению британского таблоида Daily Mail, он в алкогольном опьянении угрожал оружием своей супруге Трейси. В результате Томас был задержан канадской полицией, а затем отпущен под залог, внесенный самой же пострадавшей. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что брата возлюбленной принца Гарри можно привлечь к ответственности и за другие нарушения, в том числе и за незаконное хранение оружия. В ближайшее время над ним состоится суд.

Меган Маркл.

Жена Томаса сообщила прессе, что у него давние проблемы с алкоголем, но заверила, что сестре он никак не хотел навредить. Видимо, потенциальным родственникам Виндзоров пока невдомек, что СМИ следит за каждым их шагом, и любые негативные проявления с их стороны бросают тень на королевскую фамилию. К слову, они уже успели подпортить Меган ее "досье": как только отношения актрисы с принцем Уэльским были обнародованы, ее сестра Саманта публично обвинила мисс Маркл в меркантильных намерениях.

Напомним, что в ноябре прошлого года Кенсингтонский дворец подтвердил информацию о том, что Маркл в течение нескольких месяцев состоит в отношениях с принцем Гарри. В заявлении Гарри потребовал от СМИ перестать преследовать 35-летнюю Меган, родившуюся в семье афроамериканки и белого, и её семью.

Источник: graziamagazine.ru