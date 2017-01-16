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Житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян, написавший петицию с критикой новогоднего эфира с участием певицы Аллы Пугачевой, принес исполнительнице извинения. Его обращение опубликовало издание StarHit в понедельник, 16 января.

«Ни в коем случае не хотел вас задеть или еще хуже — обидеть. К сожалению, мои слова были неправильно истолкованы», — написал Манукян.

Он подчеркнул, что не призывал «изгонять Пугачеву» с Первого канала.

«Однако, думаю, сами согласитесь, что новогодний эфир федеральных каналов стоит совершенствовать, менять его формат», — добавил автор петиции.

Манукян отметил, что ему близко творчество примадонны, особенно песни «Позови меня с собой», «Свеча» и «Опять метель».

13 января генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сравнил Пугачеву с оливье на новогоднем столе, который хозяйки готовят из года в год. Он заключил, что певицу нельзя исключать из эфира.

Ранее, 11 января, Пугачева призвала не устраивать акций в ее поддержку. Она отметила, что нравиться всем невозможно.

В начале января на Change.org появилось электронное обращение к Эрнсту. В нем Манукян просил руководство Первого канала избавиться от безвкусицы и одних и тех же лиц в праздничной трансляции. В качестве примера приводилась новогодняя передача с участием Аллы Пугачевой. Петицию поддержали более 150 тысяч пользователей.