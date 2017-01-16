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В семье теннисистки Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса -- пополнение. Россиянка и ее латиноамериканский возлюбленный продемонстрировали поклонникам своего малыша.

Пока фанаты пары ждут свадьбы спортсменки и исполнителя, влюбленные продолжают обзаводиться домашними питомцами. В семье Анны и Энрике уже подрастает лабрадор шоколадного цвета. На днях к нему присоединился щенок овчарки.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Энрике Иглесиас опубликовал фотографию, на которой запечатлен со щенком. "Безумный Макс!" – коротко подписал умилительный снимок Иглесиас.

Фото опубликовано Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) Янв 15 2017 в 4:52 PST

Ранее видеозаписью с малышом поделилась с многочисленными подписчиками и Анна Курникова. "Добро пожаловать в нашу команду", – подписала ролик бывшая спортсменка. Поклонники рассыпались в комплиментах новому питомцу пары. Однако некоторые задали явно риторический вопрос о том, когда же в семье Анны и Энрике появится не щенок, а ребенок.

Видео опубликовано Anna Kournikova (@annakournikova) Янв 14 2017 в 6:59 PST

Фото опубликовано Anna Kournikova (@annakournikova) Дек 23 2016 в 9:42 PST

Напомним, Курникова и Иглесиас встречаются с 2001 года, но официально так и не поженились. "Я не против брака вообще, но не думаю, что, заключив его, мы с Анной станем реально счастливее. Или брак сделает нас еще ближе друг другу. Для меня гораздо важнее когда-нибудь стать хорошим отцом, завести детей. Я себя вижу в роли отца лет через десять", -- два года назад в интервью изданию "7 дней" сказал Иглесиас.