Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали своего малыша (1)

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Woman | 16 января 2017 года, 14:35

В семье теннисистки Анны Курниковой и певца Энрике Иглесиаса -- пополнение. Россиянка и ее латиноамериканский возлюбленный продемонстрировали поклонникам своего малыша.

Пока фанаты пары ждут свадьбы спортсменки и исполнителя, влюбленные продолжают обзаводиться домашними питомцами. В семье Анны и Энрике уже подрастает лабрадор шоколадного цвета. На днях к нему присоединился щенок овчарки.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Энрике Иглесиас опубликовал фотографию, на которой запечатлен со щенком. "Безумный Макс!" – коротко подписал умилительный снимок Иглесиас.

Ранее видеозаписью с малышом поделилась с многочисленными подписчиками и Анна Курникова. "Добро пожаловать в нашу команду", – подписала ролик бывшая спортсменка. Поклонники рассыпались в комплиментах новому питомцу пары. Однако некоторые задали явно риторический вопрос о том, когда же в семье Анны и Энрике появится не щенок, а ребенок.

Напомним, Курникова и Иглесиас встречаются с 2001 года, но официально так и не поженились. "Я не против брака вообще, но не думаю, что, заключив его, мы с Анной станем реально счастливее. Или брак сделает нас еще ближе друг другу. Для меня гораздо важнее когда-нибудь стать хорошим отцом, завести детей. Я себя вижу в роли отца лет через десять", -- два года назад в интервью изданию "7 дней" сказал Иглесиас.

Источник: ДНИ.РУ
Комментарии 1
пенсионер1 час назад
тьфу, я думал детей родили, ну совсем обалдели - то у кого -то из знаменитостей собака сдохла. заголовок *в семье имеряк большое горе*
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