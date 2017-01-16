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Не успели улечься сплетни вокруг развода одной ведущей телешоу "Дом-2" -- Ольги Бузовой, как блогеры заподозрили, что и в семье другой ведущей, Ксении Бородиной, снова что-то неладно.

В прошлом году Бородина уже пережила кризис в отношениях. Предприниматель Курбан Омаров, с которым Ксения сочеталась браком летом 2015 года, даже съехал с квартиры, и некоторое время супруги предпочитали вообще не общаться друг с другом. Тогда ходили сплетни об измене Омара.

Бородиной и Омарову удалось решить разногласия. Но сплетницы не успокаиваются. На днях в Instagram знаменитости появились комментарии, в которых ведущей сообщили о том, что Курбан уделяет слишком много внимания другим женщинам.

Фото опубликовано borodylia (@borodylia) Янв 13 2017 в 3:41 PST

Блогеры написали, что на одной из московских вечеринок мужа Бородиной атаковала одна из знакомых Ксении. Девушка вела себя слишком навязчиво и даже провокационно - она обнимала Курбанова и что-то шептала ему. При этом бизнесмен вовсе не противился.

"Хотела написать гневный пост про ваши идиотские комментарии, а потом подумала... Да делать мне нечего, пойду спать. Картинки будет достаточно", -- написала Ксения сплетникам под фото, которое вы видите ниже.