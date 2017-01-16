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По информации светских СМИ, знаменитый режиссер Егор Кончаловский, сын режиссера Андрея Кончаловского, и актриса Любовь Толкалина объявили о своем расставании. Супруги решили пойти разными дорогами после 20 лет совместной жизни.

О разрыве с Кончаловским Толкалина сообщила на своей странице в Facebook. "И совсем тайное и главное – только окончательно расставшись с мужем, я научилась с ним дружить", – написала Любовь, подведя итоги 2016 года.

"На самом деле, мы расстались уже давно, – рассказала актриса изданию Dni.Ru. – Мы дружим уже семь лет – понимаю, для всех это неожиданная новость. Но недавно мы перестали жить вместе, и я решила объявить об этом. Но больше я никаких комментариев давать не хочу. В одном крупном журнале скоро выйдет интервью, и вы обо всем узнаете".

Фото опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Дек 13 2016 в 1:36 PST

Любовь Толкалина.

Даже после краха семейной жизни бывшие влюбленные и родители чудесной дочки Марии сохранили теплые, дружеские отношения. На днях актриса трогательно поздравила Кончаловского с Днем рождения. "Еще вчера сегодня было завтра... Тем временем Рождение Егора!!! Пусть будет на душе тепло и солнце , и абрикосы и миндаль в цвету! А я целую восемьдесят раз и обнимаю сто, но только крепче! И несмотря на всю любовь к искусству, его люблю я меньше , чем тебя!" – Написала Толкалина в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены -- прим. Mixnews.lv).

Фото опубликовано Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Дек 7 2016 в 9:33 PST

Егор Кончаловский с дочерью.

Напомним, пара была вместе 20 лет, датой начала семейной жизни актриса и режиссер называли 25 июня 1996 года. Свой брак звезды не зарегистрировали в ЗАГСе, хоть и имели общего ребенка.