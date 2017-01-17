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Алена Апина представила новый клип на свою песню "Близость": в трехминутном ролике 52-летняя артистка почти все время поет в нижнем белье и предстает перед зрителями в таких образах и позах, на которые решится не каждая молодая певица.

В клипе Алена предстает в трех образах. Первый - рыжеволосой бестии, страдающей по любимому возле винтажно обшарпанной двери. Из одежды на Апиной при этом – только атласный бюстгальтер, чулки с поясом и прозрачные трусики-стринги.

Фото опубликовано Алёна Апина (@neapina) Дек 4 2016 в 8:38 PST

Второй образ – нежной блондинки, облаченной в серебристое нижнее белье и эротично распахнутый кардиган в тон. В этой ипостаси Алена сначала картинно грустит на изодранном в клочья кожаном кресле, а потом решительно раздвигает ноги, сидя на стуле.

Третьим образом стала роковая дама в черной чалме: Алена цедит красное вино из бокала, размазывает по лицу тушь и пытается дозвониться до невидимого зрителю предмета своей страсти.

Смелый клип певицы вызвал бурные комментарии в соцсетях. Одни хвалят Алену, решившую на шестом десятке продемонстрировать все неоспоримые достоинства своей фигуры: "Молодец, шикарные формы!", "Алена, так держать, вы красавица".

Другие считают, что в таком возрасте нужно быть поаккуратнее с видеорядом и не обнажаться настолько откровенно. "Алена, не сходите с ума! Это же смешно", "Не скажу, что я фанат Апиной, но уважение как к тете в телевизоре из детства присутствовало. Ровно до этого АДА. Очень жаль, что вам, Алена, на старости лет пришлось снять юбку и показать свои трусы", "Оденьте бабушку, пожалуйста".