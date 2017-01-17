Британский премьер Тереза Мэй снялась для обложки Vogue
Тереза Мэй, в июле 2016 года заступившая на пост премьер-министра Великобритании, станет первым британском политиком на обложке американской версии журнала Vogue.
Съёмку Мэй для апрельского номера в обстановке строгой секретности организовала сама главный редактор Vogue Анна Винтур, фотографии премьер-министра сделала легендарный фотомастер Энни Лейбовиц.
Тереза Мэй известна не только своими политическими решениями, но и любовью к моде — политик часто появляется на публике в яркой обуви и носит крупные украшения.
Стиль Мэй активно обсуждают в масс-медиа и социальных сетях: в частности, съёмка премьер-министра для Sunday Times вызвала бурные протесты — читателям не понравилось, что политик надела блестящие кожаные брюки за 995 фунтов. А леопардовые туфли британского премьера стали мемом международного масштаба.
Источник: wonderzine.ru