Woman |

Тереза Мэй, в июле 2016 года заступившая на пост премьер-министра Великобритании, станет первым британском политиком на обложке американской версии журнала Vogue.

Съёмку Мэй для апрельского номера в обстановке строгой секретности организовала сама главный редактор Vogue Анна Винтур, фотографии премьер-министра сделала легендарный фотомастер Энни Лейбовиц.

Тереза Мэй известна не только своими политическими решениями, но и любовью к моде — политик часто появляется на публике в яркой обуви и носит крупные украшения.

Фото опубликовано SAADDA HAQ (@saadda.haq) Янв 16 2017 в 6:40 PST

Фото опубликовано Pete Maclaine (@princeofpimlico) Янв 13 2017 в 8:19 PST

Стиль Мэй активно обсуждают в масс-медиа и социальных сетях: в частности, съёмка премьер-министра для Sunday Times вызвала бурные протесты — читателям не понравилось, что политик надела блестящие кожаные брюки за 995 фунтов. А леопардовые туфли британского премьера стали мемом международного масштаба.

Фото опубликовано Theresa May Style (@theresamaystyle) Ноя 27 2016 в 3:16 PST

Фото опубликовано Laura (@lauraemilyd) Сен 13 2016 в 12:53 PDT

Источник: wonderzine.ru