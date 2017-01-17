От Вьетнама до Кубы: где зимой отдыхают латвийские знаменитости

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Woman | 17 января 2017 года, 13:50

Нынешней зимой большинство латвийских знаменитостей для зимнего отдыха выбрали не горнолыжные курорты, а теплые экзотические страны. Смотрим, кому где хорошо.

Певица Айя Андреева отправилась на Кубу, где не забыла сфотографироваться со скульптурой Эрнесто Хемингуэя.

Это не единственное экзотическое путешествие исполнительницы за последнее время -- в конце 2016-го года она отдыхала в Малайзии, где попробовала лягушек на гриле и побродила по настоящим джунглям.

Председатель правления издательства Rīgas Viļņi Айя Симсоне отдыхает во Вьетнаме, делясь в Instagram исключительно колоритными кадрами.

Совладелица модного бренда ArtJam.me Марина Дорошенко отправилась в Индию.

Совладелец сети салонов Maija Андрис Слапьюмс отдыхает в Таиланде, где среди прочего знакомится и с мастерством местных парикмахеров.

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Таиланд предпочел для отдыха и известный латвийский певец Интарс Бусулис.

Директор Дома Москвы Юрий Силов вовсю осваивает правила переноса лобстеров по-вьетнамски.

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Дизайнер и хозяйка модного бренда Wawaweewa Юлия Вырыпаева путешествует по Испании.

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А вот известный fashion-блогер Лига Земтуре -- на курорте в Таиланде.

Латвийская IT-girl Ксения Васина предпочла Дубай.

Исполнительный директор компании AB Modeks Анастасия Левенсон, в свою очередь, побывала на Шри-Ланке.

Фото: Facebook, Instagram