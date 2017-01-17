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Представители американской рок-группы Nine Inch Nails, дважды получавшей "Грэмми", возмущены тем, что российский рэпер Тимати использовал для своего концертного шоу "Олимп" оформление, до боли похожее ша шоу американцев трехлетней давности, сообщает life.ru.

Первым подметил сходство двух шоу блогер Давид Мисакян, который в качестве художника по свету гастролирует вместе с группой "Би-2". Он опубликовал на своём канале на YouTube видео, на котором невооружённым глазом видно сходство постановки шоу российского рэпера с концертами Nine Inch Nails.

Как утверждает Давид, своё шоу зарубежные звёзды отыграли ещё в 2013 году, в то время как Тимати выступал с программой "Олимп" в 2016-м.

"Я постоянно отслеживаю все тенденции в концертных шоу и слежу за всеми коллегами, — рассказал life.ru Мисакян. — Группа Nine Inch Nails является флагманом в применении различных технологий в своих концертах. То есть, они — как компания Apple в индустрии шоу. Это всё равно что красть, скажем, дизайн телефона у Apple. Многие группы, художники по свету, видеодизайнеры их превозносят, потому что одна из самых прогрессивных и новаторских групп в мире. Во-первых, здесь заимствована вся сценография, то есть расстановка элементов шоу, подвес световых приборов и, самое главное, двойные сетки. Эти два экрана, спереди и сзади артиста, позволяют создавать такой 3D-эффект. Но, к стыду Тимати, украдена не только сценография, световые картины, но и видеоконтент. То есть, всё взято просто один в один. Например, графика вращающегося параллелепипеда, глитч-эффекты, геометрические формы. Этот дизайн был уникальным и узнаваемым у группы NIN. Его узнает каждый художник по свету, который увлечён своей профессией".

Поклонники рок-группы мгновенно распространили ролик, на который тут же отреагировал бессменный арт-директор и дизайнер группы — Роб Шеридан. "Это просто вопиющий случай", — прокомментировал ситуацию режиссер в "Твиттере".

Представители Тимати пока никак не отреагировали на ситуацию.

Фото: MixNews.lv