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34-летняя Юлия Проскурякова и 57-летний композитор и певец Игорь Николаев воспитывают общую годовалую дочь Веронику. В блоге на портале Letidor.ru Юлия на днях призналась, что девочка родилась недоношенной. И от всего сердца поблагодарила врачей из Юрмалы.

"Моя дочь родилась в Юрмале неожиданно, в 36 с половиной недель, весом в 2695 грамм (при выписке мы весили 2420 граммов). Нам поставили недоношенность 1 степени. Мы не лежали с зондом, в инкубаторе под лампой тоже не лежали, но у нас была проблема с сосательным рефлексом, и нормальное кормление мы наладили только на 4 день", -- вспоминает супруга композитора.

Фото опубликовано Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Сен 7 2016 в 6:02 PDT

"Кормить нужно было 8-10 раз в день, и на второй день это стало настоящим стрессом и для меня, и для Ники, и для всего медперсонала, который в любое время дня и ночи помогал Нике есть моё молоко! Как только приходило время кормления, я опять готовилась к искрам из глаз. Мне казалось, что звёзды могут появляться на потолке даже утром. Но благодаря тому, что юрмальские врачи считали (и, на мой взгляд, небезосновательно), что ребёнка надо держать рядом с матерью и что всё это мучение принесёт свои плоды, мы мучились и не прибегали к помощи зонда!

На 4 день я взяла Нику для очередного мучительного кормления и просто взмолилась: "Доченька! Пожалуйста, надо покушать, помоги мне, мы должны с тобой поправиться..." И вдруг она на меня так посмотрела (я понимаю, что дети на 3 день жизни не фокусируют взгляд), прямо в сердце, открыла свой ротик и схватила мою грудь так жадно, ещё и причмокивала при этом", -- трогательно рассказывает про первые дни жизни дочки Юлия Проскурякова.

Фото опубликовано Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Авг 21 2016 в 8:48 PDT

Супруга композитора призналась, что очень благодарна юрмальским врачам. "На очередном приёме у нашей Дины (врач из Юрмалы) я узнала, что множество детей не дотягивают до идеального веса и роста — и в этом нет ничего страшного. <...> В России тоже есть хорошие врачи, но в моём случае врач из Юрмалы была более квалифицированной и подкованной в этом вопросе, потому что эту же проблему в российской больнице мне обрисовали как страшную и опасную. Так меня накрутили, что я полночи рыдала и думала, что мой ребёнок никогда не поправится, винила себя и думала, за что мне всё это!"

Фото опубликовано Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Июн 23 2016 в 3:30 PDT

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев минувшим летом в Юрмале.