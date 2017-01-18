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Слухи о том, что исполнители Бейонсе и Джей Зи собираются разводиться, возникли еще в декабре, однако супруги опровергли их, вместе отметив день рождения музыканта. Но теперь, кажется, все действительно серьезно: по сообщениям инсайдеров, 47-летний рэпер и 35-летняя певица уже давно не живут вместе и не интересуются жизнью друг друга, а в суд не идут из-за пристального внимания прессы.

Также подробностями развода Бейонсе боится навредить пятилетней дочери Блю Айви, которой точно не нужно знать, в какой скандал вновь оказался замешан ее отец.

Дело в том, что в руки журналистов попали материалы, доказывающие наличие внебрачного сына Джей Зи от несовершеннолетней девушки. История произошла в далеком 1992 году. По слухам, сейчас мать ребенка настаивает на ДНК-тесте, а музыкант всеми силами пытается от нее откупиться.

По сведениям СМИ, эта история стала последней каплей для Бейонсе, так уставшей от измен муж. Теперь певица серьезно настроена на развод, и в суде паре придется делить не только дочь, но и состояние в миллиард долларов.

Источник: graziamagazine.ru