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В преддверии инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января, обсуждаются не только подробности церемонии и список гостей, но и то, что, кажется, теперь будет важной темой американской внутренней политики — гардероб Меланьи Трамп.

На днях стало известно, что главный наряд первой леди США — платье для инаугурации — сошьет никто иной, как Ральф Лорен. Тот самый Ральф Лорен, в чьих идеально скроенных костюмах Хиллари Клинтон появлялась на публике во время своей предвыборной гонки, причем в самые ответственные ее моменты.

Хиллари Клинтон в костюме Ralph Lauren.

Ранее Меланья Трамп уже делала выбор в пользу уважаемого американского бренда, появившись в белом комбинезоне Ralph Lauren во время речи мужа в отеле "Хилтон".

Очевидно, после этого дизайнер решил, что не стоит отказываться от шанса стать фаворитом супруги президента США.

Источник: graziamagazine.ru