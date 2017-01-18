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Ведущий шоу "Голос" Дмитрий Нагиев прокомментировал свои отношения со звездой "Дома-2" Ольгой Бузовой.

Об отношениях между российским секс-символом и Бузовой заговорили после того, как уже не был секретом раскол в семейной жизни ведущей "Дома-2" и ее супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. Общественность узнала о личной переписке Нагиева и Бузовой, когда якобы хакеры взломали телефон ведущей. В переписке Бузова сообщала о своих интимных фото и видео, а Нагиев ссылался на занятость и невозможность личной встречи, но пикантные снимки сказал присылать.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 22 2016 в 7:07 PST

Пока репортеры с ног сбивались, чтобы взять комментарий у Ольги относительно того, что ее связывает с Нагиевым, другие журналисты решили пообщаться на ту же тему с Дмитрием.

"В тот момент, когда у Ольги и ее мужа шел бракоразводный процесс, думаю, я ей помог, -- объяснил телеведущий порталу woman.ru. -- Из меня фиговый психолог, я нахожусь в том возрасте, когда плохо видишь – лучше трогать. На сегодняшний день мы с Олей находимся в теплых приятельских отношениях. Я бы не стал накручивать и называть наши отношения чем-то большим, чем они есть на самом деле. И в тоже время не стал бы их умалять".

Дмитрий заявил, что в жизни Бузова отличается от себя экранной. "Нужно признать, что во многом Ольга Бузова – это образ, хотя, конечно, тараканы в ее голове продолжают пировать", – сказал Нагиев.