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Известная модель-трангендер Андреа Пежич снялась полностью обнаженной. Манекенщица смело продемонстрировала свое тело во время фотосессии.

На снимке модель снята абсолютно голой. Впрочем, "стратегически важные" места Пежич все же прикрыла блестками. "Девушка по имени Стыд хотела, чтобы я носила побольше одежды, но я скинула все", – кокетливо подписала фотографию Андреа.

Фото опубликовано Andreja Pejic (@andrejapejic) Янв 11 2017 в 10:37 PST

Поклонники осыпали манекенщицу комплиментами, по достоинству оценив формы 25-летней Пежич.

Самое пикантное во всем этом то, что Андреа Пежич от природы... мужчина. Будущая звезда мировых подиумов родился в Боснии в 1991 году. Когда мальчику было восемь лет, его семья бежала от военного конфликта в стране в Австралию. Уже через девять лет Андрея (настоящее имя модели) заметило одно из модельных агентств, которое привлекла андрогинная (универсальная) внешность мальчика.

Фото опубликовано Andreja Pejic (@andrejapejic) Дек 18 2016 в 9:56 PST

С тех пор Пежич был нарасхват и участвовал в показах как мужской, так и женской одежды ведущих брендов мира. Внешность Андрея стала настолько популярной, что манекенщик появлялся на страницах многих модных журналов, в том числе -- в "библии глянцевой моды" Vogue.

Фото опубликовано Andreja Pejic (@andrejapejic) Ноя 15 2016 в 8:39 PST

В итоге в 2014 году манекенщик окончательно сменил пол и выбрал себе имя Андреа.