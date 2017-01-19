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Недавняя новость о беременности супруги Джорджа Клуни обрастает подробностями -- пресса утверждает, что пара ждет двойняшек.

"Когда Амаль и Джорж узнали, что будут двойняшки, они были удивлены, но и немного напуганы, потому что оба всегда считали, что одного ребенка достаточно. Но новость о том, что это мальчик и девочка, очень обрадовала их. Они чувствуют, что сорвали семейный джекпот", — рассказал источник изданию In Touch.

Фото опубликовано Revista ¡HOLA! (@holacom) Янв 10 2017 в 3:29 PST

Также сообщается, что дети были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и что процедуры дались паре нелегко, поскольку миссис Клуни испытывает страх перед медицинскими манипуляциями, особенно связанными с инъекциями.

In Touch пишет, что Клуни воспринял новость о беременности супруги "неожиданно хорошо" (напоминая, что ранее актер был убежденным чайлд-фри).

"Он перешел от отрицания отцовства к мыслям о том, что будет воспитывать двоих детей, которые станут называть его папой. Выполняет каждую прихоть Амаль и разговаривает с ее животом, выбирает имена", — пишет онлайн-ресурс.

55-летний Джордж и 38-летняя Амаль официально пока не подтверждали информацию о грядущем пополнении в семье.

Напомним, что один из самых закоренелых холостяков Голливуда женился на адвокате Амаль Аламуддин в сентябре 2014 года. По слухам, желание Амаль иметь ребенка и ее неудачные попытки забеременеть чуть не довели семью до развода. Надеемся, что теперь все будет хорошо.