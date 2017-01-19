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Пользователи Сети взбудоражены фотографиями 48-летней певицы Валерии в бикини. Соблазнительное тело исполнительницы мало кого оставило равнодушным.

Артистка отдыхала в Дубае с мужем и детьми. Накануне возвращения в Москву Валерия поделилась в Instagram фото, на котором запечатлено, как она загорает в компании сына Артемия.

Фото опубликовано VALERIYA (@valeriya) Янв 18 2017 в 2:11 PST

Снимок моментально облетел множество светских изданий, ведь фигура у певицы на редкость хороша. Мать троих детей выглядит моложаво и подтянуто. За считанные минуты памятный кадр собрал сотни тысяч лайков.

Ранее Валерия в соцсетях объяснила, как добиться идеальной фигуры. "Каждый день ходим в спортзал всей семьей – и заниматься веселей, и есть кому сфотографировать, если что", – подписала один из снимков певица.

Фото опубликовано VALERIYA (@valeriya) Янв 9 2017 в 5:15 PST

К слову, в недавнем интервью муж певицы, продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что семья перестала есть по вечерам и описал приблизительное домашнее меню.

Фото опубликовано iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) Янв 5 2017 в 3:25 PST

"Поскольку Валерия очень внимательно относится к своему питанию, повар готовит, в основном, для детей и меня. Валерия за здоровый образ жизни: считает калории и внимательно следит за тем, что готовит помощница. Завтрак у нас традиционный: кашка, омлет или творожники. На обед – лосось на пару или на гриле, рис карри, курочка, котлетки, – перечислил продюсер. – От ужина мы с Валерией отказываемся, чтобы поддерживать форму. Вечером едят только дети".

Фото: Mixnews, Instagram