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Российская экс-порнозвезда Елена Беркова на Крещение окунулась в прорубь в белом бикини и зашла в церковь, отчего подверглась жесткой критике со стороны соотечественников.

Беркова не в первый раз ныряет в купель. В нынешнем, 2017 году, звезда фильмов для взрослых вышла к проруби в белоснежном минималистичном бикини, демонстрирующем все аппетитные округлости. Поплескавшись в воде (Елена окунулась с головой лишь раз), актриса быстро облачилась в махровый халат, который ей услужливо подал возлюбленный, актер Андрей Стоянов.

Затем порнозвезда отправилась в церковь, правда, к счастью не в бикини. Облаченная в шубку и платок на голове, актриса помолилась, поставила свечки и приложилась к иконе.

Несмотря на то, что Беркова не сделала ничего предосудительного, россияне не оценили ее поступка. Более того, на Елену обрушился град критики. "Ну и кто теперь после нее в эту прорубь полезет? Все равно, что в суп плюнуть", "Простигосподи..", "С головой надо три раза окунаться, а не си*ки бултыхать!", "Высоко социально ответственна", "Давно иконы стали целовать накрашенным свистком?" – так звучала лишь часть негативных комментариев.