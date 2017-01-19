Woman |

По сведениям прессы, 49-летняя актриса Николь Кидман беременна. Если новость подтвердится, радостное событие может укрепить трещащий по швам брак Кидман и музыканта Кита Урбана.

В конце прошлого года пара долгое время не появлялась на публике и, по слухам, вообще разъехалась по разным квартирам. Таблоиды начали писать о предстоящем разводе.

Однако на церемонии вручения премий "Золотой глобус" в январе этого года Кит сопровождал свою супругу. Пара весь вечер не скрывала нежных чувств и постоянно обнималась.

На днях же появилась информация о скором прибавлении в звездном семействе. Как сообщил близкий к семье артистов источник, 49-летняя актриса беременна.

Для Кидман это будет пятый ребенок. У актрисы есть два приемных ребенка от первого брака с Томом Крузом — дочь Изабелла и сын Коннор. Через два года после свадьбы с Китом Николь родила дочь Сандэй Роуз. Во второй раз Кит и Николь стали родителями благодаря помощи суррогатной матери — в 2010 году у Сандэй Роуз появилась сестра Фэйт Маргарет.

Многие надеются, что будущий малыш сможет скрепить пару. Ведь в последнее время у Кита Урбана снова начались проблемы с алкоголем. Николь помогала мужу бороться с вредной привычкой, но, похоже, безрезультатно.

Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан поженились 25 июня 2006 года в Австралии. Через 4 месяца после свадьбы Кит нарушил обещания трезвости, данные жене, и ушел в отрыв, после чего лечился в клинике. Также Кита постоянно видели с молодыми фанатками, начинающими актрисами и моделями.