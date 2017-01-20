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В интернете активно обсуждают новый сингл ведущей "Дома-2" и начинающей певицы Ольги Бузовой "Привыкаю". Некоторым пользователям соцсетей песня показалась слишком похожей на композицию "Потеряла голову" другой российской исполнительницы -- Ханны.

"Бузова уже совсем наглеет)) очень хорошо общается с Аней, да еще и копирует ее... Что образ ее на Танцы! Елка! Муз.тв, что сейчас мотив 1 в 1... Извините, но глухой не услышит это... Оленька, ЗАВЯЗЫВАЙ...", "Афигеть, серьезно копия Ханны. Прям хоть бери эту минусовка и пой текст "Потеряла голову", "Ольга, special for you: Не умеешь петь – НЕ НАЧИНАЙ (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. MixNews)", – пишут пользователи.

Напомним, что в конце 2016 года Ольга выпустила свою первую сольную песню "Под звуки поцелуев", которая в первые 2 дня попала на первое место чарта iTunes в России, но, тем не менее, вызвала больше негативных отзывов среди профессионалов, чем положительных.

Отметим, что в последнее время российских исполнителей часто обвиняют в плагиате. В конце 2016 года случился скандал между Филиппом Киркоровым и лидером зарубежной группы Space Дидье Маруани, а буквально на днях рэпера Тимати обвинили в заимствовании видеоряда к концертному шоу у американской рок-группы Nine Inch Nails.