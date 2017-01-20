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Известный российский исполнитель Валерий Меладзе выдал замуж старшую дочь Ингу.

Избранником Инги стал журналист Нори Вергезе, британец марокканско-индийского происхождения, учившийся с девушкой в университете в Лондоне. В 2015 году молодые люди сообщили о помолвке, а в октябре прошлого года Инга написала в соцсетях о подготовке к "свадьбе века".

Первой о свадьбе сообщила сестра невесты Софико. Место свадебной церемонии она не указала, но светские обозреватели полагают, что молодые люди сочетались браком в Грузии.

Фото опубликовано Inga Meladze (@ingameladze) Янв 19 2017 в 5:33 PST

Ранее мать Инги Ирина (первая жена Валерия Меладзе, с которой он развелся в 2014 году) рассказывала журналистам, что дочери повезло с мужем. "Меня восхищает целеустремленность этого парня. Он не сидит на шее у отца. За год выучил арабский язык, после окончания вуза устроился работать журналистом. Нори собирается взять ссуду в банке на квартиру в Лондоне. Конечно, мне бы хотелось, чтобы дочь жила здесь. Но это ее жизнь – пусть сама решает".

Фото опубликовано Inga Meladze (@ingameladze) Окт 9 2016 в 11:54 PDT

Напомним, что первая жена Ирина родил от Валерия Меладзе трех дочерей -- Ингу, Софью (Софико) и Арину. Также у певца есть два сына, Константин и Лука, родившихся в гражданском браке с экс-солисткой группы "ВИА Гра" Альбиной Джанабаевой.

Фото: Mixnews, Instagram