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Несмотря на то, что автор петиции с требованием убрать Аллу Пугачеву из новогодних шоу уже извинился перед Примадонной российской эстрады, страсти вокруг качества "огоньков" не утихают.

В частности, продюсер Максим Фадеев, ранее назвавший новогодние шоу "погружением в ад", в своем микроблоге опубликовал ролик, в ходе которого рассказал, что снимет собственную праздничную программу.

"Всем привет. Хотел бы вернуться к теме новогодних "огоньков", которая вызвала бурный резонанс. Мы подумали и решили, что будем делать свой альтернативный "огонек", который назовем "Народный огонек". Вы будете принимать решение по поводу того, кто будет участвовать, а кто не будет. Мы создадим для этого специальный интерактивный сайт, объявим голосование по каждой кандидатуре. Сейчас ведем переговоры с каналами, и уже два федеральных телеканала одобрили эту идею. Мы с вами сделаем эту историю и потом посмотрим, что получится", — сообщил продюсер.

Видеоролик с обращением уже собрал свыше 100 тысяч "лайков".

Видео опубликовано MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Янв 19 2017 в 5:30 PST

Фото: Instagram