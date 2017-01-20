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Сегодня, 20 января, в 19.00 по рижскому времени Дональд Трамп официально станет президентом США. Накануне этого знаменательного дня семья политика съехалась в Вашингтон, чтобы отметить предстоящее событие.

Увидев фотографии с торжественного ужина в Сети, интернет-пользователи принялись спорить, кто выглядел лучше — 46-летняя супруга Трампа Меланья или его 35-летняя дочь Иванка, и есть ли на старшей дочери Дональда нижнее белье.

Меланья надела облегающее мерцающее платье бежевого цвета, а Иванка выбрала для ответственного мероприятия элегантное белое платье с широким черным поясом, сзади завязанным пышным бантом.

Фото опубликовано Melania Trump Fashion (@melaniatrumpfashion) Янв 19 2017 в 8:35 PST

Фото опубликовано Ivanka Trump (@ivankatrump) Янв 19 2017 в 5:30 PST

Фото опубликовано PEOPLETALK.RU (@peopletalkru) Янв 20 2017 в 12:54 PST

Но особенно внимательные интернет-пользователи заметили, что образ Иванки был не таким уж и строгим, ведь блондинка не надела нижнее белье и на фото (особенно сделанных в профиль) отчетливо заметны ее соски.

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