У певицы Пелагеи родился первенец (1)
Woman | 23 января 2017 года, 07:40
У певицы Пелагеи и хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина родилась дочь. Об том сообщает ТАСС.
По словам отца девочки, ее решено назвать Таисией.
Телегина поздравили с рождением дочери во время Матча всех звезд КХЛ в Уфе в перерыве игры. Ему вручили фигурку неваляшки.
Отметим, Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. У 30-летней Пелагеи это уже второй по счету брак, но мамой она стала впервые. У 24-летнего Телегина есть сын от первого гражданского брака.
Источник: ПОЛИТ.РУ
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