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У певицы Пелагеи и хоккеиста ЦСКА Ивана Телегина родилась дочь. Об том сообщает ТАСС.

По словам отца девочки, ее решено назвать Таисией.

Телегина поздравили с рождением дочери во время Матча всех звезд КХЛ в Уфе в перерыве игры. Ему вручили фигурку неваляшки.

Поздравили с рождением дочки!#khlallstar #allstarweek #ufa A photo posted by дружная хоккейная семья (@friendly_hockey_family) on Jan 22, 2017 at 4:35am PST

Отметим, Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. У 30-летней Пелагеи это уже второй по счету брак, но мамой она стала впервые. У 24-летнего Телегина есть сын от первого гражданского брака.