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Российская актриса Анастасия Самбурская, звезда сериала "Универ", - девушка эпатажная. В последнее время она активно экспериментировала с длиной и цветом волос, а на выходных и вовсе обрила голову.

Самбурская опубликовала селфи на котором запечатлена без волос и написала: "Пару лет назад, когда у меня появился Инстаграм, я поспорила с другом, что если соберу 8 миллионов, то побреюсь налысо. Странный спор. И я побрилась. Спасибо мои подписчики! Теперь ждите, когда будет 9 млн! Там у меня новый проигрыш запланирован".

Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Янв 21 2017 в 3:29 PST

Подписчики разволновались. В комментариях разгорелась бурная дискуссия: "Были мысли даже что у вас рак и химиотерапия. А вы так шутите,не смешно, людей пугаете. Фотография ужаснейшая, особенно выражение лица", "А лысая ты лучше чем в жизни", "Ну и круто. Сама в глубине души мечтаю. Так ещё и голова красивая, это красиво и секси", "Что же ты делаешь с собой", "Может, Самбурская и не больная, но тараканов в Ее голове, думаю, хватает".

Фото опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) Дек 23 2016 в 1:08 PST

После того, как пост набрал более 15 тысяч комментариев, актриса не выдержала и написала: "Понять не могу. Почему некоторых так бомбит! Аж проклятия пишут! Эй, на секундочку! Это моя голова, моя!!! Вашу вообще никто не трогал".

Анастасия добавила, что собралась монахиней в Шаолинь и подчеркнула, что с психикой у нее все в порядке.