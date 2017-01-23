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По сведениям издания The Sun, британский принц Гарри готовится объявить о помолвке с американской актрисой, звездой сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл. Пресса считает, что объявление будет сделано весной

Принц уже успел познакомить возлюбленную со своими венценосными родственниками, за исключением королевы Елизаветы II. Но инсайдеры сообщают, что она заочно одобрила выбор внука.

Меган, в свою очередь, познакомила возлюбленного и со своими родителями, которые находятся в разводе.

Недавно влюбленные провели зимний отпуск в Норвегии. По всей видимости, в Англии пара не может спокойно встречаться из-за повышенного внимания прессы, поэтому молодые люди приняли решение уединиться на 8 дней на севере Европы.

Напомним, что в ноябре прошлого года Кенсингтонский дворец подтвердил информацию о том, что Маркл в течение нескольких месяцев состоит в отношениях с принцем Гарри. В заявлении Гарри также потребовал от СМИ перестать преследовать 35-летнюю Меган, родившуюся в семье афроамериканки и белого, и её семью.