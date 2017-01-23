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Администрация пятизвёздочного отеля Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah заставила около двух десятков российских моделей удалить геотеги со своих снимков в "Инстаграме", сделанных в их гостинице, сообщает life.ru.

Девушки, прибывшие в Дубай для участия в фотосессиях, в свободное время занимались любимым развлечением — публикацией на своих страничках собственных селфи разного уровня откровенности. Это-то и возмутило администрацию отеля. Владельцы обратились к организаторам поездки девушек в ОАЭ с просьбой о запрете "развратных селфи" из номеров.

Фото опубликовано A L I N AA K I L O V A (@alina_akilova) Янв 16 2017 в 7:39 PST

Как удалось выяснить life.ru, среди группы российских красоток, которых коснулось возмущение, оказались b знаменитости: актриса Анна Калашникова, модель Алёна Шишкова и звёзды шоу "Дом-2" — Виктория Боня, Элина Камирен и Виктория Романец. Все девушки прибыли в Дубай по приглашению дизайнера Анны Чибисовой для участия в фотосессии для её бренда D’AngelAnn.

Фото опубликовано Victoria Bonya ️ (@victoriabonya) Янв 17 2017 в 3:30 PST

Фото опубликовано ANNA KALASHNIKOVA (@annakalash) Янв 18 2017 в 10:43 PST

Администрация отеля пожаловалась, что из-за поведения российских красавиц раздел геолокации отеля в "Инстаграме" стал напоминать каталог модельного агентства, специализирующегося на рекламе нижнего белья.

Фото опубликовано Alina Lobacheva (@malinkaaa95) Янв 21 2017 в 6:40 PST

Фото опубликовано Alina Lobacheva (@malinkaaa95) Янв 17 2017 в 7:55 PST

"Это арабская страна, нужно это понимать, — пояснили представители администрации life.ru. — Кроме селфи, девочки ещё ходят на завтрак в халатах и бигуди. У нас на них много жалоб от постояльцев. У нас отдыхают семьи с детьми. У нас другая концепция отеля, и нам не хочется видеть по нашей геолокации фото девушек из номеров в полуобнажённом виде и эротических позах. Пусть тогда на фото просто отмечают локацию "Дубай".