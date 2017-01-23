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Экс-продюсер российского певца Сергея Лазарева Леонид Дзюник рассказал изданию sobesednik.ru, кто может быть матерью двухлетнего сына исполнителя, которого Лазарев до недавнего времени скрывал от публики.

Лазарев никогда не выставлял свою личную жизнь напоказ. После романа с Лерой Кудрявцевой, в котором многие заподозрили обычный пиар, об отношениях певца с женщинами приходилось только догадываться. Сам Лазарев не уставал повторять, что его сердце свободно и торопиться связывать себя узами брака он не спешит. Кто же мог родить от него ребенка?

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева на "Новой волне 2012" в Юрмале.

"Я могу допустить, что сына Сергею родила суррогатная мать, – рассказал sobesednik.ru продюсер Леонид Дзюник, в свое время работавший с Лазаревым в группе "Смэш". – Хотя я знаком с одной девушкой, с которой он в свое время близко дружил. Я свечку, конечно, не держал и утверждать не могу, но она мне рассказывала, что у них был страстный секс. Эта девушка – его ровесница, очень симпатичная, фактурная!"

Продюсер также исключил возможность, что ребенка от Лазарева родила фанатка, поскольку, как пояснил Дзюник, певец "очень уважительно относится к своим поклонницам, но всегда держит дистанцию с ними".

Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Дек 21 2016 в 11:48 PST

Экс-продюсер Лазарева считает, что исполнитель будет "неплохим отцом". "Судя по тому, как он относится к своей племяннице и маме, могу сказать, что его ребенок будет расти в любви и счастье", -- говорит Дзюник.

Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Ноя 27 2016 в 8:21 PST

Сергей Лазарев с мамой.

"Собеседник" отмечает, что в российском шоу-бизнесе многие склоняются к тому, что ребенок Лазарева появился на свет с помощью суррогатной матери. Эта версия кажется многим убедительной еще и потому, что Сергей – близкий друг Филиппа Киркорова, большого специалиста в этих вопросах. Впрочем, есть и те, кто считают, что сын родился от реальной девушки Сергея, которую он просто не хочет называть.

Напомним, что в конце декабря папарацци сфотографировали Сергея Лазарева выходящим из храма вместе с маленьким мальчиком. На следующий день Лазарев признался, что у него 2, 5 года назад действительно родился сын, а также попросил всех уважать его право на частную жизнь.

Фото опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey) Янв 6 2017 в 7:51 PST

На православное Рождество артист пошел еще дальше и опубликовал в Instagram первый снимок сына. Снимок набрал свыше 90 тысяч "лайков".

Источник: sobesednik.ru