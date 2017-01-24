Самая сексуальная сотрудница полиции покорила Instagram (2)
Сотрудница полиции Нью-Йорка Саманта Сепулведа одинаково успешно ловит преступников и работает моделью. За страницей девушки в Instagram уже следят 133 тысячи человек.
Появилось про Саманту и несколько статей в американской прессе.
Девушка переехала в США из Доминиканской Республики в возрасте 5 лет. В 2010 году она вступила в ряды стражей порядка, а три года спустя ее друг, который занимается производством одежды и нижнего белья, пригласил ее поучаствовать в модном показе. Шоу дало старт модельной карьере Саманты. Девушка в целях конфиденциальности отказалась назвать департамент, в котором она трудится, однако журналистам удалось выяснить, что Саманта работает в полиции города Фрипорт и получает 143 тысячи долларов в год (свыше 131 тысячи евро).
Саманта признается, что соблазнительная внешность часто помогает ей в работе. "Когда преступники видят офицера-женщину, то они проявляют меньше агрессии", — говорит модель и полицейский. Кстати, рост девушки всего 159 сантиметров, но безобидный внешний вид не мешает ей эффективно выполнять свою работу.
На службе Сепулведа старается выглядеть максимально серьезно: минимум макияжа, волосы собраны в пучок, все пуговицы на рубашке застегнуты. Однако этих мер недостаточно, чтобы скрыть привлекательность Саманты. Однажды она и ее напарник преследовали человека, который избил жену и угрожал офицерам полиции. Когда нарушитель закона увидел Саманту, он замер на месте и сказал: "Святые небеса! Ты самая красивая сотрудница полиции, которую я видел. Можно позвать тебя на свидание?"
Романтика на этом закончилась — Саманта надела на обескураженного преступника наручники и отправила его в отделение полиции.