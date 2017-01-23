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Слухи о скорой свадьбе Екатерины Варнавы ходят уже давно, некоторые поклонники и вовсе уверены, что звезда Comedy Woman уже тайно вышла замуж. Однако недавнее интервью актрисы журналу "HELLO!" расставило все точки над "и".

Екатерина и ее возлюбленный, участник шоу "Танцуй" на Первом канале Константин Мякиньков, подтвердили, что помолвлены и готовятся к свадьбе.

Фото опубликовано КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) Янв 22 2017 в 11:44 PST

"Мы с Константином основательно задумались о совместном будущем, и Костя решился на серьезный шаг — подарил мне кольцо!" — в шутливой манере рассказала Варнава.

Екатерина уверена, что "Костя — это тот самый мужчина", а родственники звезды Comedy Woman рады за нее, потому что знают, как сложно с ее характером найти себе вторую половинку. Екатерина рассказала, как возлюбленный нашел к ней подход: "Константину удалось найти во мне какие-то ниточки, за которые он периодически дергает. И у него получается поставить меня на место".

Фото опубликовано КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) Янв 22 2017 в 9:50 PST

Сейчас влюбленные отдыхают в Мексике, в городе Пуэрто-Эскондидо, расположенном на тихоокеанском побережье. Екатерина охотно делится с подписчиками своего Instagram фотографиями. Один из последних снимков актриса прокомментировала: "Вот шляпы прям мое. И красивый парень рядом — тоже мое!"

Фото опубликовано КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) Янв 14 2017 в 1:08 PST

Напомним, пара познакомилась три года назад на телевизионном проекте "Танцуй". Ранее Екатерину связывали отношения с партнером по Comedy Woman Дмитрием Хрусталевым.