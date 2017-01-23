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Продюсер Яна Рудковская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с мужем, фигуристом Евгением Плющенко. Пикантность снимку придает то, что пара запечатлена в нижнем белье итальянского бренда Intimissimi.

Рудковская пообещала, что это не последний снимок, выполненный в такой стилистике, и не обманула ожидания своих поклонников.

Фото опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Янв 20 2017 в 9:02 PST

На следующем снимке, который она выложила, в кадре уже нет Плющенко, однако продюсер по-прежнему облачена в довольно откровенный наряд. "Продолжаем шокировать", – прокомментировала фото сама Рудковская.

Фото опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Янв 20 2017 в 11:38 PST

Фото опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Янв 21 2017 в 2:37 PST

Некоторые поклонники пары заметили, что снимки в нижнем белье совершенно не идут Евгению Плющенко. Кадры же, на которых Яна Рудковская позирует в одиночестве, были приняты на ура.

Фото опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Янв 6 2017 в 12:23 PST

Отметим, что Рудковская очень часто снимается в рекламе. Более того -- в 2014 году за съемки в ролике, прославляющем зубную пасту, снялся и сын Плющенко и Рудковской Саша, которому тогда было полтора года. По сведениям прессы, семья получила за ролик гонорар в районе миллиона долларов.