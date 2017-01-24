Спасите Меланью: в соцсетях начался флешмоб в поддержку грустной жены Трампа (7)

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Woman | 24 января 2017 года, 15:09

В социальных сетях набирают популярность фотографии с хэштегом #SadMelania, посвященные грустной Меланье Трамп на инаугурации ее мужа Дональда Трампа.

Во время инаугурации, которая прошла в пятницу, первая леди часто выглядела расстроенной. Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на это. В соцсетях появились хэштеги #Sad Melania (Грустная Меланья) #FreeMelania (Освободите Меланью), передает издание Mashable.

Многие пользователи сочувствовуют Меланьи. «Это заставляет меня грустить, я искренне сочувствую ей. Он совсем не ценит ее, и она не выглядит счастливой», -- написал один из пользователей, опубликовав фотографию первой леди.

Однако подобные кадры стали темой и для шуток. Под фотографией серьезного Трампа и грустной Меланьи один из пользователей подписал: "Когда разведенная пара должна сидеть рядом на свадьбе дочери". Другой решил, что Меланья "так же рада инаугурации Трампа, как и 48,2% американцев, голосовавших за Клинтон".

Однако пользователи постят соответствующие фотографии и видео с супругой президента США и без хэштегов. Некоторые же проводят параллели с четой Обама.

Free Melania and All Trump's Prisoner's! #MAGA #FreeMelania #blinktwiceforhelp #SMH

A photo posted by Sidra Smith (@sidrasmithofficial) on

Распространились публикации, в которых сравнивается пара Барака и Мишель Обамы с парой Дональда и Мелании. Супруги Обама выражали нежность и заботу друг к другу, в то время как Трампы казались абсолютно равнодушными. Когда новый президент США вышел из машины и поспешил пожать руку Обаме, он забыл о своей жене, не помог ей выйти из машины и не подал руку, чтобы помочь подняться по ступеням.

Однако есть и кадры, где пара Трампов выглядит счастливой, но это не останавливает пользователей. Фотографии грустной первой леди и сравнения двух президентских пар стали демотиваторами и распространились в Сети.

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Источник: kompravda.eu

Комментарии 7
Galina Sholbina1 час назад
Глупости,это все зависть. Она желанна и любима. Сейчас у семьи "особый" период...и привыкнуть нужно время! Пожелание всего наилучшего !!!
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Весна Стасик1 час назад
чё вы докопались??? На своих посмотрите,голодранцы.Красивая женщина,которая ни в чём не нуждается.Защитнички блин ......
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Kotleta Charli-Chang57 минут назад
скорее она понимает сколько "грязи" сейчас будет выливаться на неё и Трампа,потому и грустит...
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