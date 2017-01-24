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В социальных сетях набирают популярность фотографии с хэштегом #SadMelania, посвященные грустной Меланье Трамп на инаугурации ее мужа Дональда Трампа.

Во время инаугурации, которая прошла в пятницу, первая леди часто выглядела расстроенной. Пользователи соцсетей мгновенно отреагировали на это. В соцсетях появились хэштеги #Sad Melania (Грустная Меланья) #FreeMelania (Освободите Меланью), передает издание Mashable.

Многие пользователи сочувствовуют Меланьи. «Это заставляет меня грустить, я искренне сочувствую ей. Он совсем не ценит ее, и она не выглядит счастливой», -- написал один из пользователей, опубликовав фотографию первой леди.

Однако подобные кадры стали темой и для шуток. Под фотографией серьезного Трампа и грустной Меланьи один из пользователей подписал: "Когда разведенная пара должна сидеть рядом на свадьбе дочери". Другой решил, что Меланья "так же рада инаугурации Трампа, как и 48,2% американцев, голосовавших за Клинтон".

Slightly higher quality gif of "the frown" #freemelania pic.twitter.com/h1ShuGGdZT — 19th Of Brumaire (@delmoi) January 23, 2017

Однако пользователи постят соответствующие фотографии и видео с супругой президента США и без хэштегов. Некоторые же проводят параллели с четой Обама.

Free Melania and All Trump's Prisoner's! #MAGA #FreeMelania #blinktwiceforhelp #SMH A photo posted by Sidra Smith (@sidrasmithofficial) on Jan 22, 2017 at 2:28pm PST

Распространились публикации, в которых сравнивается пара Барака и Мишель Обамы с парой Дональда и Мелании. Супруги Обама выражали нежность и заботу друг к другу, в то время как Трампы казались абсолютно равнодушными. Когда новый президент США вышел из машины и поспешил пожать руку Обаме, он забыл о своей жене, не помог ей выйти из машины и не подал руку, чтобы помочь подняться по ступеням.

There's a difference, & I pray mine resembles #theobamas #freemelania #sosad #blinktwice #narcissist A video posted by @simplyf0rher on Jan 23, 2017 at 8:06pm PST

Однако есть и кадры, где пара Трампов выглядит счастливой, но это не останавливает пользователей. Фотографии грустной первой леди и сравнения двух президентских пар стали демотиваторами и распространились в Сети.

Источник: kompravda.eu