Woman |

Муж ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной, предприниматель Курбан Омаров угодил в новый скандал. Бизнесмен закидал яйцами незнакомых девушек в ресторане.

На супруга телеведущей пожаловалась в Instagram пострадавшая по имени Оксана. Несколько дней назад она оставила гневный пост в своем микроблоге. "Вот так сидишь себе, ешь устрицы с креветками-медведками, отмечаешь свой ДР, а за соседним столом муж Ксении Бородиной сидит с друзьями, пьет водочку и кидается в нас перепелиными яйцами… То ли водка плохая, то ли свои яйца меньше перепелиных", – не стала скрывать своего раздражения посетительница ресторана.

"За наш стол прилетело два этих яйца. Сначала мы с подругой подумали, что это салфетка с номером телефона, и эти мужчины просто хотят с нами познакомиться. Но потом мы посмотрели на пол и обалдели", – возмутилась Оксана.

Фото опубликовано Курбан Омаров (@zimamoscow) Янв 14 2017 в 11:29 PST

По словам девушки, бизнесмен доставал метательные снаряды из салата. Девушкам, которым испортили праздник, пришлось обратиться за помощью к сотруднице заведения. "Мы позвали нашу официантку, она конечно, удивилась, но ничего не сделала. Только ответила, что, мол, "это же муж Бородиной" и пошутила, что он так знакомится с девушками. Знаете, мы – частые гостьи этого ресторана, и такого еще не было!" – цитирует разочарованную Оксану, назвавшую поведение Курбана омерзительным, сайт Life.ru.

Пользователи соцсетей поддержали Оксану, отметив, что наличие знаменитой жены не дает права мужчине вести себя с другими людьми "по-свински".