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Известный американский актер и режиссер, 61-летний Мэл Гибсон стал отцом в девятый раз. Его 26-летняя возлюбленная Розалинд Росс родила мальчика.

Сообщается, что счастливое событие в жизни звездной четы произошло 20 января в Лос-Анджелесе. Новорожденного назвали Ларс Джерард Гибсон. "Они взволнованы, Ларс прелестный. Мэл на седьмом небе от счастья. Они дома, все здоровы и счастливы", — приводит журнал People слова знакомых семьи Мэла Гибсона.

После появления на свет Ларса Джерарда у Гибсона теперь девять детей. Семеро из них родились в браке с первой женой Робин Мур – с ней актер прожил 21 год. Одного из своих сыновей от первого брака – Мило Гибсона - Гибсон-старший снял в своем фильме "По соображениям совести".

В 2009 году гражданская жена Мэла Гибсона — российская модель Оксана Григорьева родила от него дочку Люсию. Правда, уже через несколько месяцев после рождения дочери пара рассталась с громким скандалом, которому сопутствовало судебное разбирательство.

С матерью своего девятого ребенка Розалинд Росс голливудский актер познакомился в начале 2015 когда, когда она пришла устраиваться на работу в продюсерскую компанию Гибсона Icon Productions. В одном из своих интервью он позднее он признался, что влюбился в Розалинд с первого взгляда.