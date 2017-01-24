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Популярная российская певица Нюша объявила о своей помолвке и похвасталась кольцом с бриллиантом. Исполнительница официально стала невестой.

Свадебное торжество может состояться уже в этом году. В декабре репортеры выяснили, что певица встречается с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта России Игорем Сивовым.

Недавно бойфренд подарил Нюше романтическую поездку в Кению. Именно там, вероятно, он преклонил колено перед своей избранницей и вручил ей кольцо с большим бриллиантом.

Фото опубликовано Nyusha (@nyusha_nyusha) Янв 24 2017 в 2:41 PST

"Невеста я)))#тебялюбить", – написала счастливая исполнительница в Instagram, после чего ее подписчики принялись на все лады восхищаться украшением и поздравлять жениха и невесту с помолвкой.

Фото опубликовано Nyusha (@nyusha_nyusha) Янв 22 2017 в 5:06 PST

По информации осведомленных источников, искра между 26-летней Нюшей и ее избранником пробежала в начале осени 2016 года, о чем артистка сразу же сообщила поклонникам на сольном концерте в Москве: "Мое сердце несвободно".

Фото опубликовано Nyusha (@nyusha_nyusha) Дек 28 2016 в 2:17 PST

Жених звезды родом из Казани. В конце 90-х Сивов выступал в команде КВН "Четыре татарина". На данный момент он занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта России. Игорь на десять лет старше Нюши. От первого брака у него есть два сына.

Фото опубликовано Nyusha (@nyusha_nyusha) Дек 14 2016 в 4:30 PST

Исполнительница уже представила жениха строгому отцу и другим членам семьи. Источники из близкого окружения звезды рассказали, что молодой человек покорил артистку своей галантностью и безупречными манерами. Он красиво ухаживал и буквально заваливал певицу цветами.