Российская певица Нюша выходит замуж

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Woman | 24 января 2017 года, 19:55

Популярная российская певица Нюша объявила о своей помолвке и похвасталась кольцом с бриллиантом. Исполнительница официально стала невестой.

Свадебное торжество может состояться уже в этом году. В декабре репортеры выяснили, что певица встречается с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта России Игорем Сивовым.

Недавно бойфренд подарил Нюше романтическую поездку в Кению. Именно там, вероятно, он преклонил колено перед своей избранницей и вручил ей кольцо с большим бриллиантом.

"Невеста я)))#тебялюбить", – написала счастливая исполнительница в Instagram, после чего ее подписчики принялись на все лады восхищаться украшением и поздравлять жениха и невесту с помолвкой.

По информации осведомленных источников, искра между 26-летней Нюшей и ее избранником пробежала в начале осени 2016 года, о чем артистка сразу же сообщила поклонникам на сольном концерте в Москве: "Мое сердце несвободно".

Жених звезды родом из Казани. В конце 90-х Сивов выступал в команде КВН "Четыре татарина". На данный момент он занимает пост генерального советника президента Международной федерации студенческого спорта России. Игорь на десять лет старше Нюши. От первого брака у него есть два сына.

Исполнительница уже представила жениха строгому отцу и другим членам семьи. Источники из близкого окружения звезды рассказали, что молодой человек покорил артистку своей галантностью и безупречными манерами. Он красиво ухаживал и буквально заваливал певицу цветами.

Источник: ДНИ.РУ
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