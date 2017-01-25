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Американская актриса, модель и борец за права животных Памела Андерсон хочет подарить первой леди США Меланье Трамп шубу из российского искусственного меха.

Андерсон рассказала о своем намерении во время мероприятия зоозащитной организации PETA, активисткой которой она является. Актриса подчеркнула, что не знает, какова позиция нового американского лидера относительно прав животных. Однако она слышала, что любимый дизайнер его супруги — Марк Бауэр, а он придерживается принципов веганства.

"Я собираюсь послать ей одну из своих российских экошуб в качестве подарка, потому что сейчас занимаюсь дизайном мехов в России", — заявила Андерсон.

Памела Андерсон, известная ролями в кино и работой в качестве модели (в частности, она является рекордсменкой по числу появлений на обложке журнала Playboy) активно борется за права животных и участвует во многих благотворительных кампаниях PETA.

Кстати, подарок первой леди США уже сделала российская певица-шансонье Вика Цыганова. Увлекающаяся дизайном одежды исполнительница сшила для госпожи Трамп жакет из соболя и кашемира, который сама назвала "душегрейкой". Идея сшить душегрейку для супруги нового американского президента певице пришла в голову после того, как Меланье объявил бойкот ряд модных дизайнеров.