СМИ подозревают, что актриса Паулина Андреева беременна от Бондарчука
На московской премьере фильма "Притяжение" журналисты заподозрили, что актриса Паулина Андреева, невеста режиссера Федора Бондарчука, ждет ребенка.
Девушка выбрала для премьеры гламурное коктейльное платье с пайетками и выглядела прекрасно. Однако особо внимательные обозреватели и поклонники актрисы заметили, что на фотографиях в некоторых ракурсах линия талии Паулины выглядит не так, как обычно. И вполне возможно, что 28-летняя Андреева ждет ребенка.
Напомним, что в марте прошлого года Федор Бондарчук после 25 лет брака расстался со своей женой Светланой. Тогда же стало известно о романе режиссера со звездой сериала "Метод" Паулиной Андреевой. По информации от близких знакомых пары, летом этого года Бондарчук и Андреева планируют пожениться.