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На московской премьере фильма "Притяжение" журналисты заподозрили, что актриса Паулина Андреева, невеста режиссера Федора Бондарчука, ждет ребенка.

Девушка выбрала для премьеры гламурное коктейльное платье с пайетками и выглядела прекрасно. Однако особо внимательные обозреватели и поклонники актрисы заметили, что на фотографиях в некоторых ракурсах линия талии Паулины выглядит не так, как обычно. И вполне возможно, что 28-летняя Андреева ждет ребенка.

Фото опубликовано Телеканал STV ( ЖАРА ) (@zharatv) Янв 24 2017 в 11:58 PST

Фото опубликовано woman.ru (@woman_ru) Янв 24 2017 в 10:34 PST

Напомним, что в марте прошлого года Федор Бондарчук после 25 лет брака расстался со своей женой Светланой. Тогда же стало известно о романе режиссера со звездой сериала "Метод" Паулиной Андреевой. По информации от близких знакомых пары, летом этого года Бондарчук и Андреева планируют пожениться.