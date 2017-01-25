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На проходящей в Париже Неделе высокой моды случился забавный казус -- Ксению Собчак приняли за поп-диву Мадонну.

Американский журнал Harpers Bazaar опубликовал фоторепортаж с Недели, посвященный уличному стилю знаменитостей. В подписи к одному из снимков перечисляются Мадонна, топ-модель Наталья Водянова и модельер Ульяна Сергеенко. При том, что вместе с Водяновой и Сергеенко на фото - Ксения Собчак.

Сама Собчак ошибку редакции Harpers Bazaar пока не прокомментировала. Ранее звезда сообщила, что получила приглашение на одно из fashion-шоу с ее ID-картой и фамилией, но чужой фотографией и другими данными. "Самое остроумное приглашение этой кутюрной недели. Я вот лично знаю несколько людей, которые годами проходят на показы по чужим айди", - написала Собчак.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 24 2017 в 2:57 PST

Напомним, поездка в Париж стала для Ксении первой после появления на свет первенца в ноябре. Как главный редактор журнала L'Officiel, Собчак просто не могла пропустить показы haute couture.

Фото опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Янв 23 2017 в 3:10 PST

Сейчас звезда старается соблюдать пресловутый баланс между материнскими обязанностями и работой и полагает, что ей это вполне удается.

Фото: Instagram, скриншот harpersbazaar.com