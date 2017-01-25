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В прессе появились слухи о разрыве экс-звезды "Дома-2", модели Виктории Бони и ее возлюбленного, ирландского миллионера Алекса Смерфита.

О том, что в отношениях Виктории и Алекса не все гладко, стали говорить несколько месяцев назад. Однако сама девушка опровергла эту информацию, опубликовав совместный с гражданским мужем снимок в соцсетях.

Однако недавно журналисты выяснили, что Смерфит подписался на аккаунт некой модели Тейлор Говард. Более того, если судить по снимкам белокурой красотки и знойного брюнета, которые оба публикуют на своих страничках в Instagram, то они находятся в одном месте – на острове миллионеров Сент-Барте.

Фото опубликовано Michael Alexander (@alexandersmurfit) Янв 23 2017 в 6:18 PST

Фото опубликовано Taylor Howard (@taylor_howard) Янв 23 2017 в 10:38 PST

В свою очередь, Виктория Боня регулярно курсирует между Монако и Россией, и в настоящее время уж точно не находится рядом с гражданским супругом. Который, кстати, недавно заявил в подписи к одному из своих фото, что удаляет все комментарии, сделанные не на английском языке.

Фото опубликовано Victoria Bonya ️ (@victoriabonya) Янв 21 2017 в 9:26 PST

Фото опубликовано Victoria Bonya ️ (@victoriabonya) Янв 24 2017 в 2:14 PST

Алекс Смерфит -- сын сэра Майкла Смерфита, ирландского миллиардера из Монако, состояние которого по независимой оценке Rich List составляет 368 млн. долларов. Пара вместе 6 лет, в 2012 году Боня родила от Смерфита дочь Анджелину Летицию.