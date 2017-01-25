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Турецкий музыкант Мехмет Асар, исполняющий народные песни и являющийся мастером игры на сазе, сделал неожиданное заявление. Уроженец города Бодрум убежден, что именно он является настоящим отцом британской певицы Адель.

По официальным данным, Адель Эдкинс родилась в Лондоне в 1988 году в семье англичанки Пенни Эдкинс и валлийца Марка Эванса. Отец оставил семью, когда девочке было два года.

Мехмет Асар рассказал свою версию давних событий. Музыкант утверждает, что познакомился с Пенни Эдкинс в Бодруме в 1987 году, когда та приехала в Турцию отдыхать. Асар в то время работал таксистом.

Мехмет показал Пенни и ее друзьям деревни недалеко от Бодрума, и у пары разгорелся нешуточный роман. Несколько раз мать Адель предпринимала попытки наладить отношения, предлагая Мехмету покинуть Турцию. Однако он отказался. В итоге, их роман сошел на нет.

Тем не менее, мужчина с тех пор так и не женился. По его словам, он все эти годы думал о Пенни. Его любовь воспылала с новой силой, когда он увидел свою возлюбленную на фото семьи певицы Адель. По словам мужчины, Пенни нисколько не изменилась.

Фото: Twitter

Мехмет уверен, что именно он является настоящим отцом Адель. Подтверждением родства мужчина считает соотношение дат романа и дня рождения Адель, а также похожая на его сросшиеся фаланги форма пальцев на руке певицы. Характерные интонации в пении Адель также имеют генетическое происхождение, уверен Мехмет.

"Я бы хотел, чтобы Адель с матерью приехали в Бодрум, отдохнуть, познакомиться. Я ничего не жду, мне ничего не нужно. Я просто хочу, чтобы дочь узнала правду", – цитирует Мехмета Асара турецкое издание Hurriyet. Более того, мужчина готов пройти ДНК-тест, чтобы доказать отцовство.