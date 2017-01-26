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Скарлетт Йоханссон посетила акцию протеста "Женский марш", созданный против избрания президентом США Дональда Трампа. Голливудская актриса привлекла внимание представителей СМИ не только своей стильной прической, но и отсутствием обручального кольца на безымянном пальце.

Журналисты немедленно стали выяснять, все ли хорошо в личной жизни актрисы. Оказалось, Скарлетт рассталась со своим супругом, французским журналистом Ромэном Дориаком еще летом. Во всяком случае, так утверждает издание People. Однако идет ли речь о разводе или временном расставании, пока неизвестно.

Примечательно, что еще в октябре прошлого года Скарлетт с супругом видели вместе. Они открыли в самом центре Парижа магазин поп-корна. При этом Йоханссон и Дориак выглядели вполне гармоничной парой.

Напомним, Скарлетт и Ромэн поженились в октябре 2014 года. Причем церемония прошла в рамках строгой секретности. Журналисты узнали о свадьбе исключительно по появлению внушительно обручального кольца на пальце актрисы.

Отметим, что незадолго до свадьбы Скарлетт подарила любимому мужчине дочь Роуз Дороти.

Для Скарлетт это второй брак. Ранее она была замужем за актером Райаном Рейнольдсом.