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Похоже, американская актриса Меган Маркл все же станет британской принцессой. По сообщения американских СМИ, опирающихся на информацию инсайдеров, принц Гарри сделал возлюбленной предложение руки и сердца. И звезда сериала "Форс-мажоры" ответила согласием.

Конечно, есть вероятность, что в поисках сенсации журналисты выдают желаемое за действительное (слухи о скорой помолвке циркулируют уже не первую неделю), но, судя по тому, как стремительно развивался роман британского принца и американки, обручение и правда должно случиться со дня на день.

После того, как близкие отношения Гарри и Меган стали достоянием мировой общественности в октябре прошлого года, пара демонстрировала исключительно серьезный настрой: принц и актриса познакомились с родственниками с обеих сторон, съездили в романтическое путешествие в Норвегию, получили одобрение Королевы Елизаветы II, а также, судя по косвенным доказательствам, жили вместе в Лондоне.

Отметим, что далеко не все в окружении пары, а уж тем более -- в числе подданных Великобритании, поддерживают этот союз: принц Чарльз и его супруга Камилла высказались о потенциальной невестке неодобрительно, а сестра актрисы Саманта и вовсе назвала Меган меркантильной особой, не достойной войти в королевскую семью.

Стоит ли говорить, что публика была еще более жестока: актрису осуждали по разным поводам, начиная с происхождения (Меган -- дочь афроамериканки и белого) и заканчивая спорными ролями в кино. Так что, если Меган Маркл все же добилась того, о чем мечтали предыдущие девушки Гарри Челси Дэвис и Крессида Бонас, то это будет поистине сенсация. Впрочем, стоит дождаться официального заявления Кенсингтонского дворца.

Источник: graziamagazine.ru