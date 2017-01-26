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Эротический снимок моделей Беллы Хадид (обладательница титула "Лучшая модель 2016 года по версии издания The Daily Front Row) и Кендалл Дженнер в Instagram подвергся критике пользователей соцсетей.

Фото девушек вместе с креативным директором Дома моды Givenchy Рикардо Тиши показался многим вульгарным и безвкусным.

На снимке видно, как Тиши приближается с поцелуем к Хадид и, в то же время, приобнимает Дженнер. 20-летняя Белла снялась в прозрачной облегающей блузе. Грудь девушки была заретуширована согласно требованиям цензуры социального интернет-ресурса. В подписи под фото дизайнер сообщил, что "вышел в свет со своими птичками" и назвал изображенное на снимке "горячим сэндвичем".

Фото опубликовано riccardotisci17 (@riccardotisci17) Янв 22 2017 в 8:11 PST

Пользователи напустились на креативного директора с критическими комментариями, суть которых сводилась к тому, что снимок вышел пошлым. Многих не устроила и подпись про сэндвич.

Девушкам же досталось за то, что они готовы откровенно позировать при каждом удобном случае, не заботясь о репутации. Несмотря на критические замечания, фото "лайкнули" более 47 тысяч пользователей. Всего у дизайнера 1 миллион 800 тысяч фолловеров.

Источник: newsyou.info