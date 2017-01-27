Жена Стаса Михайлова ответила всем недовольным: наш шикарный дом - в кредит! (9)

фото

Woman | 27 января 2017 года, 10:35

После выпуска телепрограммы "Пока все дома", в которой Стас Михайлов продемонстрировал свой роскошный дом, напоминающий замок, интернет взорвался недовольными комментариями.

В соцсетях возмущаются "богатством напоказ" и кадрами, на которых члены семьи Михайлова сидят за огромным мраморным столом, а ведущий Тимур Кизяков облачен в специально выданные ему белоснежные "отельные тапочки".

Поразила всех и лестница, украшенная перилами ручной ковки, ведущая в семейные покои.

Как удалось выяснить Лайфу, дом Михайловых в элитном поселке Agalarov Estate располагается на земельном участке в 46 соток стоимостью примерно в 150 миллионов рублей (более 2 млн 300 тыс. евро), а цена самого особняка, по оценкам экспертов недвижимости, — около 12 миллионов, но уже долларов (более 11 млн 150 тыс. евро).

На территории поселка — отдельный пляж, спортзал, ресторан, гольф-клуб, люксовый отель, теннисный корт и собственный зоопарк.

В разговоре с Life.ru супруга Стаса Инна Михайлова категорично отвергла все обвинения в демонстрации народу семейных богатств, а также сделала неожиданное признание. Супруга любимого артиста многих женщин посетовала, что после покупки дома их семья до сих пор выплачивает кредиты.

"На самом деле все эти комментарии и обвинения в наш адрес смешны! — возмутилась Михайлова. — Эти бездельники, которые называют себя блогерами, пусть поработают вживую по три часа через день. Стас, извините, пашет как вол! А то, что он имеет право жить, как человек, после стольких лет работы, я не считаю зазорным. У нас весь шоу-бизнес живет нормально. И у нас ничего такого нет. Мы все в кредитах, мы зарабатываем. Как люди берут кредиты на жилье и потом оплачивают, так и мы работаем!"

A photo posted by Инна Михайлова (@inamikhaylova) on

Михайлова подчеркнула, что собирается разбираться с каждым, кто намерен очернять ее семью.

"Какое право кто-то имеет обсуждать чьи-то интерьеры и чьё-то жилье, у нас что, Советский Союз? — рассказала Инна. — Может быть, еще расстрелять всех, кто заработал и живёт на эти деньги? Я не смотрю такие комментарии, потому что у меня есть чем заняться. Если они будут продолжать, будем судиться! Мне все равно, но если меня что-то заденет, я буду решать вопрос по-другому".

Дома... Ура!!! #счастье #семья #люблюнемогу

A photo posted by Инна Михайлова (@inamikhaylova) on

Комментарии 9
Elena Elena 5 часов назад
Boze napugala.
1
Ответить
Mari Jj1 час назад
На счет не украл сомнительно,то что многие артисты не платят налоги в полном обьеме уже давно всем известно
Ответить
Natalja Pustovoitova4 часа назад
Не являюсь поклонницей Стаса Михайлова,но ведь человек не украл эти деньги,Как многие слуги народа. Единственное,что ,по моему мнению,такие богатые люди обязательно должны заниматься благотворительностью.
Ответить