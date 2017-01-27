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На сайте обращений к президенту России появился новый документ с требованием прекратить "засилье Пугачевой".

"Уже долгие годы на всех концертах показывают одни и те же надоевшие лица. Особенно это проявляется в новогоднюю ночь. Голубой огонек просто стало невозможно смотреть. Сплошные изнывающие от собственного превосходства и скуки "мэтры" и "примадонны", - говорится в обращении.

"Сейчас много молодых исполнителей современных песен, много новых авторов и артистов. Но на экранах в новогоднюю ночь опять — Пугачева, Галкин, Киркоров, Орбакайте, Лещенко, Винокур, Алегрова, Басков и прочие. Дайте уже дорогу молодым!" -- пишут авторы петиции.

В комментариях в документу уже развернулись ожесточенные споры. Сама Алла Пугачева пока хранит молчание.

Напомним, что в начале января на сайте Change.org появилось обращение к генеральному продюсеру Первого канала Константину Эрнсту. В нем житель Ростова-на-Дону Вадим Манукян просил руководство Первого канала избавиться от безвкусицы и одних и тех же лиц в праздничной трансляции. В качестве примера приводилась новогодняя передача с участием Аллы Пугачевой. Петицию поддержали более 150 тысяч пользователей.

Представители российского шоу-бизнеса начали заступаться за Пугачеву, но сама певица призвала не устраивать акций в ее поддержку, отметив, что нравиться всем невозможно.

Впоследствии Манукян извинился перед Примадонной, подчеркнув, что не призывал "изгонять Пугачеву" с Первого канала.

Фото: Mixnews